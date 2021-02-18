إقليم كوردستان: لن نستورد الكهرباء من إيران

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء في إقليم كوردستان كمال محمد يوم الخميس أن الإقليم لن يستورد الكهرباء من إيران بعد ارتفاع معدل تجهيز الطاقة إلى قرابة 7000 ميغاواط.

وقال محمد في مؤتمر صحفي عقده في محافظة حلبجة خلال مراسم افتتاح مديرية للكهرباء هناك "استيراد الكهرباء من إيران ليس من ضمن خطة الوزارة وذلك لأن إنتاج الطاقة في الإقليم ارتفع الى 6700 ميغاواط".

واردف قائلا ان المشكلة التي تواجه وزارة الكهرباء هي المحروقات، مشيرا الى ان وزارة الثروات الطبيعية قد تكفلت في تجهيزنا بما نحتاج من الوقود والمحروقات.