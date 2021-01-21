إقليم كوردستان: لم نسجل أية حالة إصابة بإنفلونزا الطيور

شفق نيوز/ أكدت لجنة مكافحة إنفلونزا الطيور التابعة لوزارة الزراعة والمواد المائية في اقليم كوردستان يوم الخميس خلو الاقليم من اية اصابة بهذا المرض.

وقالت اللجنة في بيان، انها لم تسجل في اية منطقة من مناطق الاقليم حالة إصابة بإنفلونزا الطيور، داعية مديريات وزارة الزراعة الى المتابعة الدقيقة لأوضاع حقول الدواجن، وتنفيذ القرارت الصادرة عن اللجنة لتفادي تفشي الوباء.

وكان محافظ صلاح الدين عمار الجبر أعلن يوم الجمعة (15 كانون الثاني 2021) اصابة قرابة 60 ألف دجاجة بانفلونزا الطيور في مدينة سامراء.

فيما أعلنت وزارة الزراعة الاحتواء والسيطرة على بؤرة الإصابة بمرض انفلونزا الطيور في محافظة صلاح الدين. فيما دعت الى حظر استيراد الدجاج الحي و المجمد.

وقررت ادارات عدد من المحافظات حظر دخول الدواجن اليها بعد تشخيص الاصابات بإنفلونزا الطيور في مدينة سامراء.

واعلنت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين يوم الثلاثاء 19 كانون الثاني السيطرة على فيروس إنفلونزا الطيور بشكل عال في الحقول التي تفشى بها في مدينة سامراء.