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إقليم كوردستان: لا يمكن اعادة فتح ابواب المدارس مع ارتفاع الإصابات بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-07T08:11:51+0000
إقليم كوردستان: لا يمكن اعادة فتح ابواب المدارس مع ارتفاع الإصابات بكورونا

شفق نيوز/ أكدت لجنة التربية والتعليم في برلمان كوردستان يوم الأربعاء عدم إمكانية استئناف الدوام الحضوري في المدارس في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان.

وقال رئيس اللجنة عبد السلام دولمري في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، انه معلوم لدى الجميع بأنه في الوقت الراهن، و بسبب التصاعد الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا من غير الممكن فتح أبواب المدارس أمام الطلبة والمعلمين والتدريسيين، مردفا بالقول انه "لا يوجد أحد مستعد بأن يحمل هذه المسؤولية الكبيرة على عاتقه و أن يجازف بحياة الطلبة والتدريسيين".

وأردف "لا نؤيد الدراسة الالكترونية لاننا لا نستطيع تحقيق العدالة في الدراسة بنسبة 100% "، مستدركا القول "إذا لم يكن هناك أي مخرج آخر فمما لا شك فيه فإن العملية التعليمية ستستمر عبر الدراسة الالكترونية".

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