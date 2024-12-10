إقليم كوردستان.. لا صحة لشائعات المرض حول نيجيرفان بارزاني

شفق نيوز/ نفى مصدر مطلع يوم الثلاثاء، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض رئيس إقليم كوردستان لأي عارض صحي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن رئيس الإقليم يتمتع بصحة جيدة ويمارس مهامه بشكل طبيعي.

ويزور بارزاني العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في حفل إعادة افتتاح "كاتدرائية نوتردام".

والتقى بارزاني على هامش الزيارة الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بالإضافة إلى مسؤولين دوليين.