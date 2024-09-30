إقليم كوردستان.. أكثر من 5 آلاف مشروع خدمي بكلفة تجاوزت 4 تريليونات دينار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان اليوم الاثنين، عن تنفيذ أكثر من 5 آلاف مشروع خدمي خلال السنوات الخمس الماضية بتكلفة إجمالية تجاوزت 4 تريليونات و 663 مليار دينار عراقي.

وأوضحت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن معظم هذه المشاريع قد اكتملت، فيما لا يزال البعض الآخر قيد التنفيذ ومن المتوقع الانتهاء منها في المستقبل القريب.

ووفقا للبيان، فقد نفذت حكومة إقليم كوردستان 5,044 مشروعًا خدميًا خلال فترة الكابينة الوزارية التاسعة بتمويل من الموازنة الاستثمارية والإيرادات الذاتية لوزارة البلديات والسياحة والموازنات العادية والخاصة بالإضافة إلى دعم بعض المنظمات والجامعات والهيئات الأجنبية.

وفيما يخص المشاريع المنفذة، فقد تركزت في عدة قطاعات أبرزها القطاع البلدي حيث تم تنفيذ 2,004 مشاريع بكلفة إجمالية بلغت 2 تريليون و795 مليار دينار عراقي وشملت مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، كما تم تنفيذ 2,755 مشروعًا في قطاع المياه والصرف الصحي بكلفة إجمالية قدرها 1 تريليون و785 مليار دينار عراقي لتحسين شبكات المياه وأنظمة الصرف في الإقليم.

أما في قطاع الآثار فقد شهد تنفيذ 167 مشروعًا بكلفة 34 مليار دينار لحماية التراث الثقافي وتطوير المواقع الأثرية كما خصصت الحكومة 118 مشروعًا لتطوير القطاع السياحي بكلفة 48 مليار دينار لتعزيز البنية التحتية للسياحة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأكد البيان، أن هذه المشاريع تعكس الجهود المبذولة من قبل حكومة إقليم كوردستان لتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية للإقليم، حيث استقطبت الحكومة استثمارات داخلية وخارجية لدعم هذه المشاريع التي تهدف إلى رفع مستوى الحياة اليومية للمواطنين.