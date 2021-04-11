إقليم كوردستان .. أكثر من 1100 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الأحد تسجيل 1129 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

توزعت الإصابات الجديدة على النحو الآتي: 302 أربيل، 423 السليمانية، 333 دهوك، 23 حلبجة، 48 كمريان.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن 360 مصابا تماثلوا للشفاء التام وكالاتي: 90 أربيل، 88 السليمانية، 154 دهوك، 1 حلبجة، 24 كرميان، 3 رابرين.

وسجلت الوزارة 11 حالة وفاة وكما يأتي: 6 أربيل، 1 السليمانية، 3 دهوك، 1 كرميان.

وبهذا يصل عدد الإصابات بالفيروس منذ تفشيه في إقليم كوردستان ولغاية الآن إلى 132270 اكتسب من بينهم 113959 الشفاء، توفي 3786 مصابا.