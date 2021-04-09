إقليم كوردستان .. قرابة 1200 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في آخر 24 ساعة في إقليم كوردستان 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد إلى 130529.

وقالت وزارة الصحة في الإقليم ببيان للموقف الوبائي، إن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 232 أربيل، 303 السليمانية، 542 دهوك، 76 كرميان، 20 رابرين.

وأضاف البيان أن 418 مريضا تماثلوا للشفاء التام وكالاتي: 83 أربيل، 86 السليمانية، 229 دهوك، 20 كرميان، ليصل عدد حالات التعافي إلى 113235.

وأشار البيان إلى وفاة أربعة حالات خلال الساعات الـ24 الماضية بالفيروس في كل من: 1 اربيل، 2 السليمانية، 1 دهوك ليكون عدد حالات الوفيات منذ تفشي الفيروس في الاقليم ولغاية الآن 3765.