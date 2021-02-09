إقليم كوردستان.. فتح باب الدراسات العليا وفرص العمل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، فتح باب التقديم على الدراسات العليا وتوفير فرص عمل للطلبة.

جاء ذلك في تصريحات لوزير التعليم العالي بحكومة الإقليم آرام محمد خلال مراسيم توزيع شهادات (HAMK) الفنلندية على 53 مشاركا في الجولتين الاولى والثانية من دورة طرق التدريس في جامعات اقليم كوردستان، وفق بيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال محمد إن عاما وثمانية أشهر مرت على عمر التشكيلة التاسعة للحكومة، التي مرت بمراحل صعبة ومعقدة، كالازمة المالية والسياسية وتفشي فيروس كورونا وكلها اسهمت في مضاعفة الحمل في اداء واجباتها، مستدركا ان الحكومة تجتاز الصعوبات بتماسكها وتمكنت الوزارة من اجتياز العام الدراسي.

واضاف محمد ان "الازمات لم تنته بعد ولكن بارادة الجميع على المضي في الطريق الصحيح ستنجح العملية التعليمية على الرغم من الاصوات النشاز في العام الماضي".

وتابع بالقول، "لم نستسلم وقمنا بإنجاح الدراسة وقبلنا جميع الخريجين من الاعدادية في الجامعات والمعاهد خلال العام الحالي مع تخفيض أجور الدراسة وفقا للتسلسل الوطني للجامعات، وبهذا تمكننا ان نكون داعمين في حل المشكلات المالية للعوائل".

واوضح محمد ان "الوزارة قررت بعد مضي وقت طويل ان تفتح باب الدراسات العليا وتوفير الفرص للطلبة وعدم السماح لخروج المصادر البشرية والمالية في كوردستان".

وعبر الوزير عن شكره لجميع الجهات والجهة التي امنت دورة طرق التدريس في جامعات الاقليم، معربا عن تمنياته ان تتمكن الوزارة من توفير فرص للعمل على المستوى العالمي.