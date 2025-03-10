إقليم كوردستان: عوائق قانونية لنقل معلمي الدراسة الكوردية بكركوك إلى التربية الاتحادية

شفق نيوز/ أكدت وزارة التربية في إقليم كوردستان، يوم الإثنين، وجود عوائق قانونية، لنقل معلمي الدراسة الكوردية في كركوك والمناطق الأخرى خارج إدارة الإقليم، لوزارة التربية الاتحادية، فيما بنيت أنها قدمت طلبا رسميا بهذا الخصوص.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سامان سيوەيلي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة أجرت عدة زيارات وعقدت اجتماعات متكررة مع وزارتي التربية والمالية الاتحاديتين لمناقشة نقل معلمي الدراسة الكوردية في كركوك والمناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم إلى ملاك وزارة التربية الاتحادية".

وأضاف أن "الوزارة قدمت طلبًا رسميًا بهذا الشأن خلال الاجتماعات، وأكدت على ضرورة ضمان حقوقهم المالية، وإكمال إجراءات نقلهم بشكل رسمي".

وبين أن "الوفد الاتحادي من وزارتي التربية والمالية أبلغ الجانب الكوردي بوجود مانع قانوني وفقًا للمادة 77 من قانون الموازنة الاتحادية، ما يحول دون تنفيذ عملية النقل"، مشيرًا إلى أن "هذه العوائق القانونية تمت مناقشتها في مجلس النواب، وتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي للنظر فيها".