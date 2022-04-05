إقليم كوردستان على موعد مع هطول للأمطار وتدنٍ بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ نشر موقع "اكولايزر" العالمي للأرصاد الجوية، توقعاته عن حالة الطقس في مناطق ومدن اقليم كوردستان.

ووفقا للموقع فإنه في يوم الجمعة الثامن من شهر نيسان الجاري ستتغير الحالة الجوية في محافظات الإقليم كافة، مع توفر فرص لهطول الأمطار في أربيل يرافقها عواصف رعدية، مع احتمالية تساقط أمطار خفيفة في محافظة دهوك.

كما أشار الموقع إلى أن يوم السبت الموافق التاسع من شهر نيسان هناك فرص لهطول الأمطار في أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة، منوها الى احتمالية أن تصاحب الأمطار عواصف رعدية .

وذكر الموقع أيضا أنه من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة خلال هذين اليومين بمقدار 2 - 5 درجات مئوية.