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إقليم كوردستان على موعد مع موجة حارة قادمة من أفريقيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-16T18:54:54+0000
إقليم كوردستان على موعد مع موجة حارة قادمة من أفريقيا

شفق نيوز/ من المتوقع أن تتأثر مناطق ومدن إقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين كافة بموجة ترتفع معها درجات الحرارة إلى معدل 7 - 10 درجات مئوية.

وقال الراصد الجوي المعروف على مستوى الإقليم آراس جبار في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إنه خلال اليومين المقبلين، سيشمل الهواء البارد القادم من القارة الأوروبية مناطق من مصر وليبيا في شمال أفريقيا، ما يدفع بحرارة هذه المناطق نحو السعودية والعراق وسوريا.

وأضاف أنه من يوم الاثنين ولغاية يوم الأربعاء المقبل ستتأثر مناطقنا بموجة من الحر، خاصة يوم الثلاثاء المقبل، وسيكون تركيز هذا الهواء الساخن على المنطقة، وسترتفع معه درجات الحرارة في جميع مناطق إقليم كوردستان بمقدار 7 إلى 10 درجات مئوية مقارنة في الوقت الحاضر والماضي.

ووفقا لجبار فإن درجات الحرارة في مراكز محافظات الإقليم سترتفع الى 32 - 36 درجة مئوية، وفي حدود منطقة كرميان، والمناطق المنخفضة سترتفع درجات الحرارة الى 35 - 38 درجة مئوية، مشيرا إلى أن تأثير هذا الهواء الساخن سيضعف يوم الأربعاء ومعه ستنخفض درجات الحرارة الى عدة درجات مئوية.

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