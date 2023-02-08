إقليم كوردستان على موعد مع موجة جديدة لتساقط الثلوج الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ بحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإن موجة جديدة من البرد والثلوج ستجتاح إقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل، خاصة محافظتي السليمانية وحلبجة.

وقال خبير الأرصاد الجوية آراس جبار في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه اعتبارا من مساء يوم السبت المقبل هناك احتمالية أن تجتاح موجة جديدة من تساقط الثلوج الإقليم، مبينا أن تأثير هذه الموجة سيكون أكثر على السليمانية وحلبجة.

وتوقع أن تبدأ الثلوج بالتساقط في مركز المحافظتين، وأن تبلغ الثلوج المتساقطة مدى ارتفاع يصل إلى مستوى 500 متر فوق سطح البحر، مشيرا إلى احتمالية استمرار تساقط الثلوج لغاية مساء يوم الأحد 12-2 -2023.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإن إقليم كوردستان تأثر بموجة من الأمطار والبرد منذ يوم أمس وستستمر لغاية الأسبوع المقبل.