إقليم كوردستان على موعد مع طقس مضطرب خلال عيد الفطر

شفق نيوز/ كشف الخبير في مجال الأرصاد الجوية آراس جبار، اليوم الاربعاء، ان الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا إضافيًا في درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 6 درجات مئوية في اقليم كوردستان، ما يؤدي إلى انتهاء الأجواء الباردة خلال الليل وزيادة الشعور بالحرارة نهارًا.

وقال جبار لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اضطرابًا جويًا طفيفًا سيؤثر على الإقليم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل حتى مساء الاثنين، بسبب منخفض جوي قادم من البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف أنه "خلال اليومين الأول والثاني من العيد، ستشهد معظم مناطق الإقليم طقسًا غائمًا جزئيًا مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة، بينما قد تتشكل السحب الركامية في بعض المناطق، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة مؤقتة، خاصة في دهوك، أربيل، والمناطق الجبلية المحيطة بهما، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة".

واشار الى انه "في المرحلة الثانية من الاضطراب الجوي، والتي تبدأ يوم الأربعاء المقبل، فسيعود تأثير المنخفض مرة أخرى على المنطقة، حيث يُتوقع زيادة فرص هطول الأمطار وانخفاض إضافي في درجات الحرارة، لكن تأثيره سيكون مؤقتًا وسينتهي بحلول يوم الخميس".

ولفت إلى أن "توزيع الأمطار قد يكون غير متساوٍ، حيث قد لا تشهد بعض المناطق أي هطولات، بينما قد تتساقط أمطار غزيرة في مناطق أخرى، مما يُعد أمرًا طبيعيًا في مثل هذه التقلبات الجوية الربيعية".