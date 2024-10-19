إقليم كوردستان على موعد مع انخفاض كبير في درجات الحرارة

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم السبت، انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة في إقليم كوردستان خلال الساعات المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "من المتوقع انخفاض درجات الحرارة في محافظات اقليم كوردستان من (3 الى 5) درجات مئوية خلال الساعات المقبلة وذلك مقارنة بالأيام الماضية ".

وأضافت أن "درجات الحرارة المتوقعة في اقليم كوردستان ستكون كالاتي:

أربيل 23

للسليمانية 22

دهوك 21

كركوك 24

حلبجة 26

زاخو 21

سوران 21

حاج عمران 15

كرميان 29