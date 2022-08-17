سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقليم كوردستان على موعد مع انخفاض درجات الحرارة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-17T08:54:49+0000
إقليم كوردستان على موعد مع انخفاض درجات الحرارة

شفق نيوز / رجحت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة في محافظات الإقليم كافة، غداً الخميس.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "من المتوقع أن تشهد محافظات إقليم كوردستان انخفاضاً بدرجات الحرارة غداً بين درجة إلى درجتين".

وأوضحت أن "درجات الحرارة المتوقعة يوم غد ستكون كالآتي: أربيل 41، السليمانية 40، دهوك 40، حلبجة 42، سوران 41، كرميان 44".

وكانت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، قد أفادت بارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء، لتكون على النحو الآتي: أربيل 42، السليمانية 43، دهوك 42، حلبجة 44، سوران 41، كرميان 47.

related

بشرى لسكان إقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين

Date: 2022-07-16 08:45:04
بشرى لسكان إقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين

خلال ساعات.. انخفاض درجات الحرارة في إقليم كوردستان

Date: 2022-08-06 07:11:46
خلال ساعات.. انخفاض درجات الحرارة في إقليم كوردستان

الأنواء تعلن درجات الحرارة في مدن كوردستان

Date: 2019-11-10 08:03:48
الأنواء تعلن درجات الحرارة في مدن كوردستان

انواء كوردستان تتوقع انخفاض درجات الحرارة خلال 24 ساعة المقبلة

Date: 2022-08-07 08:30:37
انواء كوردستان تتوقع انخفاض درجات الحرارة خلال 24 ساعة المقبلة

لليومين المقبلين.. درجات حرارة أربعينية في إقليم كوردستان

Date: 2022-08-15 16:00:10
لليومين المقبلين.. درجات حرارة أربعينية في إقليم كوردستان

بعد مضي 40 يوماً .. السلطات بالسليمانية تخفق بالقبض على قتلة ضابط

Date: 2022-01-26 10:17:50
بعد مضي 40 يوماً .. السلطات بالسليمانية تخفق بالقبض على قتلة ضابط

أكثر من 5000 إصابة بالإسهال والقيء والكوليرا في السليمانية خلال أسبوع

Date: 2022-06-22 08:49:42
أكثر من 5000 إصابة بالإسهال والقيء والكوليرا في السليمانية خلال أسبوع

هكذا تجذب "العيون الزرقاء" السيّاح إلى إقليم كوردستان (صور)

Date: 2021-07-18 14:15:38
هكذا تجذب "العيون الزرقاء" السيّاح إلى إقليم كوردستان (صور)