إقليم كوردستان على موعد لتساقط الأمطار وتراجع كبير بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ نشرت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، توقعاتها للأيام الثلاثة المقبلة.

وذكرت المديرية أنه من المتوقع أن يكون الطقس يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع غائم جزئي إلى غائم كلي تنخفض معه درجات الحرارة بين (5-7) درجات مئوية مقارنة بالأيام الماضية.

وأشارت المديرية أن يوم الثلاثاء الحالة الجوية لن تختلف مع فرصة لهطول الأمطار الخفيفة يصاحبها عواصف رعدية خاصة في المناطق الجبلية في دهوك وأربيل وإدارة منطقة "رابرين"، منوهة إلى أن مستوى درجة الحرارة سيبقى منخفضا كما كانت في الأيام السابقة.