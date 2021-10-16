سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقليم كوردستان على موعد لتساقط الأمطار وتراجع كبير بدرجات الحرارة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-16T05:35:26+0000
إقليم كوردستان على موعد لتساقط الأمطار وتراجع كبير بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ نشرت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، توقعاتها للأيام الثلاثة المقبلة.

وذكرت المديرية أنه من المتوقع أن يكون الطقس يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع غائم جزئي إلى غائم كلي تنخفض معه درجات الحرارة بين (5-7) درجات مئوية مقارنة بالأيام الماضية.

وأشارت المديرية أن يوم الثلاثاء الحالة الجوية لن تختلف مع فرصة لهطول الأمطار الخفيفة يصاحبها عواصف رعدية خاصة في المناطق الجبلية في دهوك وأربيل وإدارة منطقة "رابرين"، منوهة إلى أن مستوى درجة الحرارة سيبقى منخفضا كما كانت في الأيام السابقة.

related

موجة أمطار تجتاح مناطق بإقليم كوردستان مطلع شهر آب المقبل

Date: 2021-07-30 16:42:31
موجة أمطار تجتاح مناطق بإقليم كوردستان مطلع شهر آب المقبل

انخفاض ملحوظ بمعدل درجات الحرارة في اقليم كوردستان

Date: 2020-08-22 09:23:56
انخفاض ملحوظ بمعدل درجات الحرارة في اقليم كوردستان

أمطار غزيرة وبرد وسيول تجتاح إقليم كوردستان

Date: 2021-05-07 10:36:25
أمطار غزيرة وبرد وسيول تجتاح إقليم كوردستان

إقليم كوردستان يتأثر بطقس أوربي بارد والحرارة تنخفض بشكل كبير

Date: 2021-09-02 09:22:14
إقليم كوردستان يتأثر بطقس أوربي بارد والحرارة تنخفض بشكل كبير

إقليم كوردستان على موعد مع موجة من الغبار وسرعة بالرياح

Date: 2021-08-07 08:24:10
إقليم كوردستان على موعد مع موجة من الغبار وسرعة بالرياح

موجة ثلوج وامطار تجتاح إقليم كوردستان وتستمر الى الاسبوع المقبل

Date: 2021-01-26 10:17:12
موجة ثلوج وامطار تجتاح إقليم كوردستان وتستمر الى الاسبوع المقبل

إقليم كوردستان يتعرض لأول موجة لتساقط الأمطار وتصاعد للغبار

Date: 2020-08-22 14:53:13
إقليم كوردستان يتعرض لأول موجة لتساقط الأمطار وتصاعد للغبار

إقليم كوردستان على موعد مع موجة جديدة من الثلوج والأمطار

Date: 2021-02-10 06:48:11
إقليم كوردستان على موعد مع موجة جديدة من الثلوج والأمطار