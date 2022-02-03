إقليم كوردستان .. إعادة تأهيل أكبر وأقدم المعابد الدينية في العالم

شفق نيوز/ افادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان يوم الخميس البدء بمشروع إعادة تأهيل معبد "لالش" المقدس لدى الطائفة الإيزيدية.

وقال وزير الأوقاف بيشتوان صادق في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة الإعلان عن انطلاق المشروع، إنه سيتم إعادة تأهيل جزء من المعبد الذي يُعد أكبر وأقدم المعابد في العالم، مردفا بالقول إن "تقديم الخدمات لهذا المعبد مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً".

وأكد ان "الايزيديين جديرون بالحصول على أفضل الخدمات"، مردفا بالقول إنهم "تعرضوا للإرهاب من قبل تنظيم داعش، لذا فإن تعويضهم من الناحية المادية والمعنوية من مسؤولية حكومة اقليم كوردستان".

كما استطرد الوزير بالقول ان اقليم كوردستان بلد المكونات كافة، وانه وعلى مر التاريخ لم يشهد مشكلة دينية"، مضيفا أن التعايش السلمي في بعض الأماكن مصطنع ولكن في الإقليم طبيعي.

وتابع بالقول ان الخطاب الديني في اقليم كوردستان معتدل، واصفا الإقليم بأنه حضن دافئ للمنكوبين كافة.

صادق أكد على ان تنظيم داعش استهدف الاديان والمذاهب كافة، وقد توجه اكثر من مليون مسلم من باقي مناطق ومدن العراق الى الاقليم بسبب اضطهاد التنظيم لهم.

يذكر ان لالش هو المعبد الايزيدي الوحيد في العالم ويعد من اقدس المواقع الدينية لدى أبناء الديانة الايزيدية وتضم أضرحة شيوخها. وتحتضن سنوياً مراسم دينية في مناسبات عدة وبمشاركة عشرات الالاف من الايزيديين من داخل العراق وخارجه.