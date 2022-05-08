إقليم كوردستان.. صفر وفيات واصابة 50 شخصا بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن عدم تسجيل أية حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الإقليم، فيما تم تسجيل اصابة 50 شخصا جديدا بالفيروس.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1704 فحصا جديدا في جميع مناطق الإقليم أسفرت عن تسجيل 50 حالة إصابة جديدة.

واشار البيان الى ان 50 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها مع عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ 21871 شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما أجرت مختبرات الوزارة 4198477 فحصا أظهرت إصابة 437515 شخصا اكتسب 429686 مصابا منهم الشفاء بعد التأكد من خلوهم من المرض فيما بقي 379 مصابا تحت العناية الطبية مع تجمد عدد الوفيات عند الرقم 7450 حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.