سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقليم كوردستان.. صفر وفيات واصابة 50 شخصا بفيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-08T17:01:06+0000
إقليم كوردستان.. صفر وفيات واصابة 50 شخصا بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن عدم تسجيل أية حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الإقليم، فيما تم تسجيل اصابة 50 شخصا جديدا بالفيروس. 

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1704 فحصا جديدا في جميع مناطق الإقليم أسفرت عن تسجيل 50 حالة إصابة جديدة.

واشار البيان الى ان 50 مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها مع عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ 21871 شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما أجرت مختبرات الوزارة 4198477 فحصا أظهرت إصابة 437515  شخصا اكتسب 429686 مصابا منهم الشفاء بعد التأكد من خلوهم من المرض فيما  بقي 379 مصابا تحت العناية الطبية مع تجمد عدد الوفيات عند الرقم 7450 حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

related

٢٠ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من ١٤٠٠ إصابة في اقليم كوردستان

Date: 2021-09-08 15:45:28
٢٠ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من ١٤٠٠ إصابة في اقليم كوردستان

20 حالة وفاة وقفزة بإصابات كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-10-24 18:10:38
20 حالة وفاة وقفزة بإصابات كورونا في إقليم كوردستان

إصابات كورونا كوردستان تتجاوز 310 الاف

Date: 2021-09-12 14:39:13
إصابات كورونا كوردستان تتجاوز 310 الاف

إصابات كورونا في إقليم كوردستان تتجاوز 400 الف حالة منذ تفشي الجائحة

Date: 2022-01-25 15:54:39
إصابات كورونا في إقليم كوردستان تتجاوز 400 الف حالة منذ تفشي الجائحة

صفر وفيات وانخفاض بإصابات كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2022-05-01 16:18:36
صفر وفيات وانخفاض بإصابات كورونا في إقليم كوردستان

إصابات كورونا في إقليم كوردستان تتجاوز 350 ألف حالة منذ تفشي الوباء

Date: 2021-10-17 15:36:32
إصابات كورونا في إقليم كوردستان تتجاوز 350 ألف حالة منذ تفشي الوباء

إقليم كوردستان يسجل 15 حالة وفاة و1010 اصابة بفيروس كورونا

Date: 2021-07-24 13:55:16
إقليم كوردستان يسجل 15 حالة وفاة و1010 اصابة بفيروس كورونا

لليوم الثاني توالياً.. "صفر وفيات" بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Date: 2022-04-18 17:00:46
لليوم الثاني توالياً.. "صفر وفيات" بفيروس كورونا في اقليم كوردستان