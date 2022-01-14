سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقليم كوردستان.. إصابات كورونا اليومية تسجل قفزة وتتخطى حاجز الألف حالة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-14T15:26:33+0000
إقليم كوردستان.. إصابات كورونا اليومية تسجل قفزة وتتخطى حاجز الألف حالة

شفق نيوز/ أظهرت أرقام وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تسجيل قفزة في إصابات فيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت ٥٣٧٣ فحصا خلال ٢٤ ساعة الماضية، أظهرت اكتشاف ١٠٤٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من ٨٥١ إصابة أمس الخميس.

وأضافت أن ٣ أشخاص توفوا جراء الإصابة بالفيروس، وتماثل ١١١ مريضا بالفيروس للشفاء خلال الفترة ذاتها.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الاصابات بالفيروس في إقليم كوردستان وصلت إلى ٣٨٦٨٦٣، بينها ٧١٥٨ وفاة، و٣٧٣٦٦٠ حالة شفاء.

related

إقليم كوردستان.. 14 وفاة و1871 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-09-02 14:04:19
إقليم كوردستان.. 14 وفاة و1871 إصابة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. 23 وفاة و722 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-11-02 17:12:12
خلال 24 ساعة.. 23 وفاة و722 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

إقليم كوردستان يسجل ارتفاعا بالموقف الوبائي .. أكثر من 700 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-07-01 12:54:48
إقليم كوردستان يسجل ارتفاعا بالموقف الوبائي .. أكثر من 700 إصابة جديدة بكورونا

كورونا كوردستان.. 11 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة

Date: 2021-07-21 10:23:27
كورونا كوردستان.. 11 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة

الأوقاف الكوردستانية تؤشر خروقات صحية "كبيرة" بصلاة الجمعة

Date: 2020-06-05 14:39:43
الأوقاف الكوردستانية تؤشر خروقات صحية "كبيرة" بصلاة الجمعة

تراجع كبير في إصابات كورونا بإقليم كوردستان

Date: 2021-10-02 17:53:08
تراجع كبير في إصابات كورونا بإقليم كوردستان

الصحة الكوردستانية:خلال 24 ساعة سجلنا حالتي اصابة بكورونا ولدينا قرابة 1000 محتجز

Date: 2020-03-10 20:36:10
الصحة الكوردستانية:خلال 24 ساعة سجلنا حالتي اصابة بكورونا ولدينا قرابة 1000 محتجز

كورونا إقليم كوردستان .. 2380 إصابة جديدة و21 حالة وفاة خلال يوم

Date: 2021-08-08 12:42:04
كورونا إقليم كوردستان .. 2380 إصابة جديدة و21 حالة وفاة خلال يوم