إقليم كوردستان.. إصابات كورونا اليومية تسجل قفزة وتتخطى حاجز الألف حالة

شفق نيوز/ أظهرت أرقام وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تسجيل قفزة في إصابات فيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت ٥٣٧٣ فحصا خلال ٢٤ ساعة الماضية، أظهرت اكتشاف ١٠٤٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من ٨٥١ إصابة أمس الخميس.

وأضافت أن ٣ أشخاص توفوا جراء الإصابة بالفيروس، وتماثل ١١١ مريضا بالفيروس للشفاء خلال الفترة ذاتها.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الاصابات بالفيروس في إقليم كوردستان وصلت إلى ٣٨٦٨٦٣، بينها ٧١٥٨ وفاة، و٣٧٣٦٦٠ حالة شفاء.