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إقليم كوردستان.. شفق نيوز تنشر جدول توزيع رواتب حزيران ونسبة الاستقطاع

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-10T14:42:58+0000
إقليم كوردستان.. شفق نيوز تنشر جدول توزيع رواتب حزيران ونسبة الاستقطاع

شفق نيوز/ من المقرر ان يتسلم موظفو جميع الوزارات والمؤسسات في اقليم كوردستان رواتب شهر حزيران الماضي باستقطاع مقدار 21 بالمائة خلال الايام الثلاثة المقبلة.

ووفقا لمعلومات تحصلت عليها وكالة شفق نيوز من مصدر مطلع فان الرواتب ستوزع اعتبارا من يوم غد الاحد وتستكمل يوم الثلاثاء المقبل، على ان تتسلم وزارات الكهرباء والبلديات والسياحة والتعليم العالي رواتبها يوم غد الاحد.

واضاف المصدر بان موظفي وزارات الثقافة والاعمار والزراعة والبرلمان ورئاسة الاقليم ومجلس الوزراء وتقاعد البيشمركة يتسلمون رواتبهم بعد غد الاثنين 12 تموز الجاري.

واشار المصدر الى ان يوم الثلاثاء المقبل 13 تموز الجاري سيتسلم المتقاعدون المدنيون رواتبهم وبذا ينتهى توزيع رواتب شهر حزيران الماضي باستقطاع مقداره 21 بالمائة.

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