إقليم كوردستان.. شرطة يعيدون ملايين الدنانير تسلّموها عن طريق الخطأ

شفق نيوز- كرميان

أعلنت مديرية شرطة إدارة كرميان المستقلة في إقليم كوردستان، يوم السبت، إعادة مبلغ 10 ملايين دينار عراقي إلى بنك كلار، بعد أن تم تسليمه إلى ضابط واثنين من موظفي قسم شرطة كلار عن طريق الخطأ أثناء عملية صرف رواتب منتسبي الشرطة.

ووفقاً لبيان صادر عن شرطة كرميان، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الوفد المكلّف باستلام رواتب شهر تموز/ يوليو الماضي لموظفي قسم شرطة كلار، توجّه صباح اليوم إلى البنك المذكور، وبعد استلام الأموال وتوزيعها على المراكز التابعة للقسم، اكتشف الفريق أن مبلغاً إضافياً قد تم تسليمه لهم عن غير قصد.

وبحسب البيان، فقد قام الفريق فوراً بإعادة المبلغ الزائد إلى البنك، في خطوة وُصفت بأنها تجسيد للنزاهة والمهنية العالية.

وأشاد مدير شرطة كرميان ومدير قسم شرطة كلار بسلوك الموظفين الثلاثة، مثمنين أمانتهم، مؤكدين أن هذه التصرفات تعكس القيم الأخلاقية التي يجب أن تسود في المؤسسات الأمنية.

وختم البيان بالتعبير عن الأمل في أن تكون هذه المبادرة مثالاً يُحتذى به داخل المؤسسات الأمنية وخارجها.