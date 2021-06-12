إقليم كوردستان .. زوجان يعالجان القطط والكلاب منذ 13 عاماً (صور)

شفق نيوز / في بادرة الرفق بالحيوان، دأب زوجان من مدينة السليمانية في إقليم كوردستان، على تربية وعلاج الكلاب والقطط في منزلهما منذ 13 عاماً، وأنفقا أكثر من 250 ألف دولار في علاج وتربية 2000 كلب وقطة.

فريشته نجاة وتعني (الملاك)، وهي تحتضن كلابها وتبتسم، قالت لوكالة شفق نيوز، إنها "تُسعد في تخفيف آلام الحيوانات، وتراهم يعيشون بسلام وأمان".

وأضافت أن "هذا هو هدفها وزوجها سيروان أيضاً، الذي منحها الدعم والقوة والحب في تربية وعلاج هذه الحيوانات الأليفة, منذ 13 عاماً".

وتعمل فريشته نجاة، منذ ذلك الوقت، على معالجة الكلاب والقطط التي تعرضت للحوادث والمرض في منزلها، الذي اشترته بعيدا عن مركز المدينة ورحلت بعيدا مع كلابها حتى لا تسبب إزعاجا للآخرين بسبب النباح أو رائحة المكان، بسحب قولها.

وتابعت: "تعبنا كثيراً لإنجاز هذا المكان، وأنفقنا أكثر من 250 ألف دولار، لغرض الهدف الانساني"، مشيرة إلى أن "حبها للحيوانات هو رسالة إلى الجميع, وأن هناك حاجة إلى العطف على تلك الحيوانات وعدم التسبب في إيذائها, فالبشر مسؤولون عن حماية الحيوانات".

يذكر أن فريشته تعمل مدرسة في إحدى مدارس المدينة، وتعتني بالحيوانات وتعالجهم, ومن ثم تسلمها إلى محبي الحيوانات ليعتنوا بها.