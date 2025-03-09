إقليم كوردستان.. خطة حكومية "حاسمة" لتوزيع الأراضي على الموظفين

شفق نيوز/ أكد وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، ساسان عوني، يوم الأحد، أهمية معالجة المشكلات القانونية والفنية واللوجستية التي تعرقل عملية توزيع الأراضي على الموظفين في السليمانية وحلبجة وإدارات گرميان ورابرين.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، ترأس عوني، اليوم، اجتماعاً خاصاً لمناقشة سير العملية، بحضور مستشارين ومدراء عامين من دوائر التخطيط العمراني والشؤون القانونية، إلى جانب رؤساء بلديات المناطق المشمولة ومدراء عامين للبلديات والتخطيط العمراني.

وأضاف البيان، أن "الاجتماع استعرض الوزير آليات التنفيذ، واستمع إلى الملاحظات والمطالب المقدمة من الجهات المعنية، فيما قدمت البلديات بيانات وخرائط توضيحية حول الأراضي المتاحة والمشكلات التي تواجه عملية التوزيع".

وأكد عوني، وفق البيان "جدية الوزارة في المضي قدماً بعملية التوزيع"، داعياً البلديات إلى "تكثيف جهودها لضمان حصول الموظفين المستحقين على الأراضي المخصصة لهم".

ووجّه الوزير البلديات، بـ"العمل المشترك مع الجهات المختصة لحل جميع المشكلات القانونية والفنية، ومراجعة آليات الفرز وتحديد الأراضي"، مؤكداً على "البحث عن مواقع بديلة في حال عدم توفر أراضٍ مناسبة، وضمان استيفاء العملية كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية".