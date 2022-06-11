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إقليم كوردستان.. خطة "ثُمانية" لاستقبال 20 مليون سائح سنوياً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-11T05:33:58+0000
إقليم كوردستان.. خطة "ثُمانية" لاستقبال 20 مليون سائح سنوياً

شفق نيوز / أعلنت رئيسة هيئة السياحة في إقليم كوردستان أمل جلال، يوم السبت، وضع خطة طولية الأمد تستمر ثمان سنوات وأخرى متوسطة وقصيرة بشأن تطوير السياحة، فيما توقعت وصول عدد السياح إلى أكثر من 20 مليوناً سنوياً .

وقالت أمل جلال، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن " أكثر من مليوني سائح دخل الإقليم خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام"، مرجحة  أن "يدخل الاقليم خلال العام الحالي أكثر من 6 ملايين سائح".

وأضافت أن " معالم الخطة ستظهر بوضوح خلال العامين المقبلين، اذا ما تم توفير جميع مستلزماتها من بنى تحتية وتسهيلات إدارية، إضافة إلى توحيد وتقليل الرسوم والضرائب، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار داخل الإقليم مقارنة بدول الجوار" .

وأشارت رئيسة هيئة سياحة كوردستان، إلى أن "الهيئة وضعت ضمن خطتها أن تكون لكل محافظة مشاريعها السياحية المختلفة عن المحافظات الأخرى، حتى يتسنى جذب السياح لجميع مناطق الإقليم".

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية سياحة محافظة حلبجة، "دخول أكثر من خمسة آلاف سائح إليها قاصدين مناطقها السياحية، مشيرة إلى وضع خطة متينة لاستقبال السياح بالتعاون مع اللجان المشتركة في القائممقامية والمحافظة".

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظة "استقبلت (أمس الجمعة فقط)، أكثر من 5 آلاف سائح، أغلبهم من محافظات الوسط والجنوب، وكان لمصيف أحمد آوا، الحصة الأكبر من السائحين".

ولفتت مديرية سياحة حلبجة، إلى "وضع اللافتات الخاصة بأسعار المظلات ومرائب السيارات والمناطق السياحية لمنع التلاعب ورفع الأسعار".

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