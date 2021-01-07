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إقليم كوردستان.. تمديد الإعفاء الضريبي لنهاية كانون الثاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-07T19:57:46+0000
إقليم كوردستان.. تمديد الإعفاء الضريبي لنهاية كانون الثاني

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للضرائب في اقليم كوردستان، يوم الخميس، تمديد قرار مدة الاعفاء عن جميع العقوبات والفوائد المترتبة بحق دافعي الضرائب والمديونين لعقارات الدولة. 

وجاء في كتاب للمديرية يحمل توقيع المدير العام للضرائب كمال طيب، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الاشخاص الذين عليهم ضرائب وعقوبات تأخير الدفع والذين صدر قرار العفو عنهم لغاية 31 كانون الاول من العام الماضي، وبسبب العطل ومن اجل مصلحة المواطنين تقرر تمديد القرار لغاية 31 من كانون الثاني الجاري.

واشار الكتاب الى ان تلك الاعفاءات تشمل جميع انواع الضرائب على الشركات والموارد والعقارات والاراضي الفارغة ايضا.

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