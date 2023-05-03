إقليم كوردستان .. تكليف وزير المالية بحل مشاكل الديون والأدوية في السليمانية

شفق نيوز / أعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تكليف نظيره وزير المالية والإقتصاد بتوفير التخصيصات المالية لحل مشكلات الديون وتوفير الأدوية لجميع مستشفيات الإقليم وخصوصا محافظة السليمانية، فيما شكا مدير صحة السليمانية من خلو مراكز المحافظة الصحية من الموظفين.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز إن "رئاسة مجلس الوزراء الإقليم وتحديداً رئيس الوزراء كلف وزير المالية بحل مشكلة السيولة المالية في جميع البنوك بما يخص الأموال الخاصة بشركات الادوية، بما في ذلك محافظة السليمانية، في أسرع وقت ممكن".

وأضاف، ان" توافر الأدوية في المستشفيات مهم أيضاً، لذلك تم تكليف وزير المالية بحل هذه المشكلة أيضاً بأسرع ما يمكن حتى تكون المستشفيات مجانية"، مؤكداً بالقول "لن نسمح لأي طبيب بإجبار المرضى على شراء الأدوية من مستشفى أو صيدلية خاصة، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين".

من جهته اعلن مدير عام صحة محافظة السليمانية، أن المستشفيات في السليمانية بما فيها مركز العناية المركزة الذي افتتح اليوم بحاجة إلى موظفين.

وقال صباح هورامي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "لدينا نقص في الملاكات الصحية في كل المستشفيات وعملنا على شغل النقص بالمتطوعين، وللأسف لا تؤخذ المشاكل الصحية في السليمانية بعين الاعتبار من قبل مجلس الوزراء".

وكانت محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان شهدت، اليوم الأربعاء، افتتاح مركز العناية المركزة المتطورة بدعم من كندا، وذلك بمراسم احتفال واسعة، فيما لفت وزير الصحة الكوردستاني خلال كلمته بالافتتاح إلى أن "الوزارة قدمت جميع مطالب السليمانية قبل ثلاثة أسابيع في اجتماع مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء حول الطلب إلى وزارة المالية ونحن الان نتابع مع المالية معالجة تلك المشكلات".