إقليم كوردستان يشرع بتوزيع قطع أراضٍ على الموظفين

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان. يوم الخميس توزيع ألف قطعة أرض سكنية على الموظفين ضمن حدود محافظة أربيل، فيما أكدت توزيع 16 ألف قطعة إضافية في المرحلة المقبلة.

وقال وزير البلديات ساسان عوني، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن من بين نحو 470 ألف موظف مشمولين بالاستفادة من مشروع توزيع الأراضي السكنية، هناك أكثر من 200 ألف موظف ضمن حدود محافظة أربيل، مضيفاً أن عدداً من مراحل التوزيع نُفذت بالفعل خلال الفترات السابقة.

وبحسب عوني، تقرر خلال الأسبوع المقبل توزيع أكثر من 16 ألف قطعة أرض أخرى ضمن حدود قضائي دارَتوو وبنسلاوه، مؤكداً أن الوزارة ماضية في استكمال جميع مراحل المشروع لتأمين قطع الأراضي لموظفي إقليم كوردستان وفق خطة منظمة.