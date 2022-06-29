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إقليم كوردستان: بغداد أرسلت رواتب الإقليم لـ13 مرة من أصل 26 شهراً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-29T16:39:55+0000
إقليم كوردستان: بغداد أرسلت رواتب الإقليم لـ13 مرة من أصل 26 شهراً

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، جوتيار عادل، يوم الاربعاء، ان الحكومة الاتحادية لم ترسل لغاية الآن سوى نصف مبالغ رواتب موظفي الاقليم.

وقال عادل في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان "الحكومة الاتحادية فقط ارسلت 13 مرة المبلغ المخصص لإقليم لغاية الان، في حين كان من المفترض ارسال مخصصات 26 شهراً".

واضاف "ابوابنا مفتوحة للحوار مع بغداد وحل الاشكالات جميعها".

واشار الى ان "اجتماع حكومة كوردستان اليوم، تم التأكيد على ضرورة التعامل السليم للمؤسسات الإعلامية مع المواضيع الحساسة وان لا يكونوا سببا في بث الخوف بين المواطنين".

وتابع "تم طرح موضوع فرص العمل من قبل وزارة العمل، وقد اوصى رئيس الحكومة مسرور بارزاني جميع الوزارات بتوفير فرص العمل للشباب وبشكل متساوٍ".

وفيما يتعلق بمقتل الأستاذين الجامعيين في جامعة صلاح الدين بأربيل من قبل أحد الطلبة، اوضح عادل "رئيس الحكومة اوصى الجهات المعنية بحسم الموضوع بسرعة وان ينال المتهم جزاءه العادل".

وفي الجانب الامني، قال المتحدث باسم الحكومة "نحن نعرف الجهة التي تستهدف الاقليم بالقصف الصاروخي ولكن نحن ننتظر اجراءات الحكومة العراقية".

وتابع "تم تكليف وزارتيّ الداخلية والبيشمركة باتخاذ الاجراءات المناسبة لملء الفراغ الامني ومنع تكرار هذه الهجمات".

واكد عادل "خلال هذه الفترة تم الاستيلاء على اكثر من عشرة الاف قطعة سلاح والاف الرصاصات والعملية مستمرة للقضاء على ظاهرة استخدام السلام بشكل غير قانوني".

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