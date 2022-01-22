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إقليم كوردستان بعد السعودية في إحتياطي الغاز

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-22T07:58:21+0000
إقليم كوردستان بعد السعودية في إحتياطي الغاز

شفق نيوز/ قال عضو برلمان كوردستان علي حمه صالح يوم السبت إن إقليم كوردستان يأتي بعد السعودية ويحتل المرتبة السابعة عالمياً في أكبر احتياطي للغاز الطبيعي.

وأضاف حمه صالح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، أن الإقليم "بالمقارنة مع دول العالم يندرج في المرتبة السابعة كأغنى إحتياطي بالغاز الطبيعي، ويمتلك (5.7 تريليونات قدم مكعب)"، مردفا بالقول إن "هذا الإحتياطي يجلب الرخاء".

وأردف "أنا متيقن بأن النفط ليس له مستقبل لشعب اقليم كوردستان، وإذا ما كانت هناك خطة رصينة فإن الغاز الطبيعي لا يقتصر على حل مشاكل الغاز المنزلي، والكهرباء فقط، بل سيكون له مستقبل واعد لكوردستان".

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد الطبيعية إلى أن إقليم كوردستان يمتلك (5.6 تريليونات قدم مكعب) من الغاز الطبيعي.

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