إقليم كوردستان بصدد قرار يمنع المسؤولين من المشاركة بالمناقصات

شفق نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عزمها اصدار قرار يمنع بموجبه مشاركة الموظفين والمسؤولين الحكوميين في المناقصات والحصول على عقود عمل وذلك للحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري المستشري في مفاصل الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وقال رئيس الهيئة أحمد أنور في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، انه لغاية الآن مايزال الفساد يشكل خطرا جديا على المؤسسات الحكومية واغلب الاحداث الحالية نتاج هذا الفساد، والاخطر ان المواطن فقد الثقة بالحكومة" في اشارة الى الاحتجاجات الاخيرة التي تشهدها مناطق في الاقليم.

واضاف انه "يتعين على الاقليم اجراء اصلاحات في جميع المجالات سواء في الواردات الداخلية ام المعابر الحدودية".

وتابع انور "نحن حاليا بصدد اصدار تعليمات تمنع اي شخص له درجة وظيفية خاصة في الحكومة من المشاركة بمناقصات او الحصول على عقود عمل لشركته او شركات مقربة منه".

وتتعرض كل من اربيل وبغداد لضغوط تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.