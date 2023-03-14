إقليم كوردستان بصدد إبرام إتفاقية تجارية جديدة مع تركيا

شفق نيوز/ أعلن رئيس اتحاد المصدرين و المستوردين في إقليم كوردستان شيخ مصطفى شيخ عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، أن محافظة السليمانية تعتزم إبرام إتفاقية تجارية مع تركيا تهدف إلى تطوير التعاون بين الجانبين في هذا المجال.

وقال رئيس اتحاد المصدرين و المستوردين في كوردستان شيخ مصطفى شيخ عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "استقبلنا اليوم 22 تاجراً من تركيا، وسيتم عقد لقاءات بينهم وبن تجار من السليمانية والإقليم، وذلك بهدف الوصول لتفاهمات مشتركة بين تجار تركيا وتجار الإقليم".

واضاف انه بعد الوصول لتفاهمات مشتركة بين تجار كوردستان وتركيا سنعمل على عقد إتفاقية تجارية بين تركيا والسليمانية بهدف تطوير التبادل التجاري بين الطرفين، ووفقا لظروف إيجابية نستطيع من خلالها تطوير الواقع التجاري في الإقليم عموما والسليمانية على وجه الخصوص.

وبين شيخ عبد الرحمن، أن الاتحاد يعمل على أهداف متعددة في الجانب التجاري أهمها تطوير الواقع التجاري في الاقليم وكذلك تحويل كوردستان الى منطقة منتجة ومصدرة، ومن هنا نستطيع أن نستفيد من تجار تركيا الذين يمتلكون اغلبهم معامل إنتاجية، فمن الممكن أن تكون لمعاملهم الإنتاجية فروع في السليمانية، وبالتالي تكون لدينا منتجات تجارية في المحافظة.