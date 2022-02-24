إقليم كوردستان بانتظار تحديد أسعار محصول الحنطة من قبل بغداد

شفق نيوز/ ذكرت وزيرة النفط في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، يوم الخميس، أن الوزارة بانتظار أن تحدد الحكومة الاتحادية أسعار تسويق محصول الحنطة من المزارعين لهذا الموسم، مؤكدة أن الفرق بين الأسعار التي تحددها حكومة الإقليم وبغداد مرتبط بجودة المنتج.

وقالت طالباني في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن الوزارة ستجتمع الأسبوع المقبل لتحديد سعر تسويق محصول الحنطة في الإقليم.

وبشأن تسويق الحنطة في الإقليم بأسعار أقل من باقي مناطق ومدن العراق، قالت الوزيرة، إن "الحنطة التي ينتجها العراق يُستخدم جزء منها للغذاء، غير أن الدقيق المنتج في المشاريع التجارية للحنطة من نوع الدرجة الأولى (ما يُسمى محليا بالصفر) الذي يُستخدم في مجال صنع الحلويات والخبز فهو منتج مختلف وتكاليفه مختلفة ايضاً".

وأضافت متحدثة عن تفاوت الأسعار أن "الدعاية التي يتم الترويج لها تقف وراء ذلك"، منوهة إلى أن "مزارعي الإقليم يمكنهم تسليم 10% من محصول الحنطة إلى بغداد لأنها لا تتسلم المحاصيل كاملة، ولكن صوامعنا تستقبلها كلها، وستدفع في الوقت ذاته المستحقات المالية المترتبة عليها".

وتابعت الوزيرة بالقول "ننتظر أن نعرف السعر الذي ستحدده بغداد لتسويق محصول الحنطة، ومن ثم نحدد الأسعار مع الشركات".