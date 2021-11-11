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إقليم كوردستان .. انخفاض طفيف بالاصابات وارتفاع بالوفيات في كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-11T12:57:26+0000
إقليم كوردستان .. انخفاض طفيف بالاصابات وارتفاع بالوفيات في كورونا

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية خلال آخر 24 ساعة في إقليم كوردستان، إنخفاضاً طفيفاً باصابات كورونا بينما ارتفع معدل الوفيات عن اليوم الذي سبقه إلى أكثر من الضعف.

وكانت وزارة صحة الاقليم أعلنت أمس عن 442 إصابة و11 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليوم، أنها أجرت 6070 فحصا أثبتت إصابة 427 شخصا بالفيروس ليرتفع إجمالي العدد إلى 367874.

وأشار البيان إلى تماثل 813 مريضا للشفاء التام ليصل مجموع حالات التعافي إلى 352790.

وتوفي خلال الساعات الـ24 الماضية 25 مصابا بالوباء ليكون عدد حالات الوفيات الكلي منذ تفشي الجائحة إلى 6620.

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