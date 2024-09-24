إقليم كوردستان: القبض على تاجري مخدرات خطرين (فيديو)

شفق نيوز/ ألقت مكافحة الإرهاب وأمن إقليم كوردستان، القبض على تاجرين "خطرين" بحوزتهما أكثر من 2.6 كيلوغرام من مادة مخدرة، فيما تمت مصادرة المواد المخدرة التي كانت معدة للتوزيع في مدينة أربيل.

وتستمر التحقيقات بشأن المتهمين في إطار قانون مكافحة المخدرات، وذلك وفق ما أعلنته مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز.

وقالت، إنه بالتعاون مع جهاز الأمن في إقليم كوردستان، تم إلقاء القبض على تاجرين متخصصين في ترويج المواد المخدرة، وذلك استنادًا إلى معلومات استخباراتية استباقية.

وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان أنه تم ضبط كمية 2.6 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة بحوزة التاجرين المتهمين، اللذين تم التعرف عليهما باسم (م.ا.ع) و(ن.ن.ك)، وكلاهما من سكان مدينة أربيل.

وقد جاءت هذه العملية بعد مراقبة دقيقة وتحقيقات مكثفة قامت بها إدارة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع جهاز الأمن في 14 أيلول 2024، حيث تم القبض على التاجرين بموجب قرار قضائي، وضُبطت المواد المخدرة داخل سيارتهما حيث كانت معدة للترويج والتوزيع.

وأشارت السلطات إلى أن كلا المتهمين لديهما سجل سابق في الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وما زالا يخضعان للتحقيق تحت إطار المادة 25 من قانون مكافحة المخدرات في الإقليم.

وقد تم فتح ملفات قضائية رسمية بحقهما لمواصلة التحقيقات حول نشاطاتهما الإجرامية السابقة والحالية.