إقليم كوردستان.. الفراغ بالكوادر الصحية بلغ 10 آلاف شخص (صور)

شفق نيوز/ أكد رئيس نقابة الكوادر الطبية في إقليم كوردستان جبار محمد، يوم الاثنين، أن القطاع الصحي يواجه نقصاً كبيراً في الكوادر، مشيراً إلى أن ما يقارب عشرة آلاف وظيفة شاغرة لم تُملأ منذ عام 2014، بسبب توقف التعيينات وعدم تعويض من أحيلوا إلى التقاعد أو تركوا الخدمة.

وطالب محمد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، بـ"تعيين الخريجين خلال السنوات الماضية لأنهم لم يُعيَّنوا رغم الحاجة الماسة إليهم في المؤسسات الصحية، إضافة إلى ضرورة صرف مخصصات الخطورة بنسبة 100% للكوادر الطبية".

وشدد رئيس نقابة الكوادر الطبية في إقليم كوردستان، على "ضرورة حل المشكلات التي تواجه القطاع الصحي في الإقليم وتنفيذ متطلبات هذه الفئة".