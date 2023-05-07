إقليم كوردستان: السدود بحاجة لأكثر من مليون دولار لإعادة صيانتها

شفق نيوز/ أكدت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، حاجتها لأكثر من مليون دولار أمريكي لإعادة صيانة السدود في الإقليم.

وقال وكيل الوزارة كريم سليمان لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ثلاثة سدود رئيسية في اقليم كوردستان، ولا توجد أي مخاوف من انهيار السدود في الإقليم، إلا أنها بحاجة إلى الصيانة المستمرة".

وأضاف سليمان، أن "حكومة إقليم كوردستان طلبت من الحكومة الاتحادية إعادة صيانة السدود"، موضحا أن "الجميع يعلم حاجة تلك السدود إلى صيانة دائمة".

وبين، أنه "لا يوجد مبلغ محدد لاعادة صيانة السدود الرئيسية في الإقليم"، لافتا إلى أن "مديري السدود هم الذين يعرفون الحاجة الفعلية وكمية الأموال لإعادة صيانة السدود".

وأكد أن "وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم تحتاج إلى تقريبا إلى أكثر من مليون دولار، وهو مبلغ غير محدد لاعادة صيانة السدود في الإقليم".

وفي 27 نيسان الماضي، أعلنت حكومة اقليم كوردستان، إنشاء ثلاثة سدود استراتيجية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية العراقية.