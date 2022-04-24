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إقليم كوردستان.. الجيش التركي ينفذ انزالاً جوياً ويشتبك مع حزب العمال بغطاء جوي مسيّر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-24T19:32:44+0000
إقليم كوردستان.. الجيش التركي ينفذ انزالاً جوياً ويشتبك مع حزب العمال بغطاء جوي مسيّر

شفق نيوز / عزز الجيش التركي، يوم الأحد، تقدمه في جبل كورزار ضمن محافظة دهوك في إقليم كوردستان، بعد اشتباكات مسلحة مع عناصر من حزب العمال الكوردستاني.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "الاشتباكات بين الطرفين وقعت بالقرب من كانيا سيليي بعد تنفيذ الجيش التركي انزالاً جوياً في جبل كورزار"، لافتاً إلى أن "مواقع لحزب العمال الكوردستاني في الجبل، تعرضت بالتزامن مع الاشتباكات إلى قصف جوي تركي من قبل طائرات مسيرة".

وأضاف المصدر، أن "لغاية الآن لم يعرف حجم الأضرار الناجمة عن الاشتباكات المسلحة والقصف الجوي في جبل كورزار".

وأطلقت تركيا الاثنين الماضي، عملية "قفل المخلب" العسكرية، ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني، الذي يتخذ من مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان ضمن إقليم كوردستان، موطئ قدم له.

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