إقليم كوردستان.. اعتقال 4 تجار مخدرات وضبط 14 كغم من الكريستال

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، يوم الخميس، اعتقال 4 تجار مخدرات حاولوا إدخال 14 كغم من مادة الكريستال عبر اخفائها في إطارات سيارة حمل.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه استمرارا لجهودها في التصدي ومكافحة المواد المخدرة وفي عملية متابعة وجمع المعلومات الدقيقة استغرقت أياماً عدة، قامت فرق المديرية وبعد استحصال موافقة قاضي تحقيق الأسايش أمس الثلاثاء، تم التمكن من الإطاحة بعصابة خطيرة تتاجر بالمواد المخدرة تتكون من 4 متهمين أجانب.

وأشار البيان إلى أن العصابة كانت تنوي إدخال 14 كغم من المواد المخدرة من نوع كريستال إلى الإقليم عن طريق إخفائها داخل إطارات سيارات الحمل بشكل دقيق جداً"، حسب وصف البيان.

وأضاف أن "المتهمين تم تسليمهم إلى القضاء، وفُتح ملف للتحقيق معهم وفقا لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ولم يحدد البيان مكان اعتقال المتهمين ولا عن أسماء المعتقلين أو الدولة التي ينتمون إليها.