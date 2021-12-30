إقليم كوردستان استورد أكثر من 107 آلاف سيارة في العام 2021

شفق نيوز/ أعلن رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان يوم الخميس استيراد أكثر من 107 آلاف سيارة إلى الإقليم خلال العام 2021، وأن معبر "حاج عمران" كانت له حصة الأسد إذ بلغت نسبة استيرادات السيارات من خلاله 50% مقارنة بباقي المعابر والمنافذ.

وقال رئيس الاتحاد مصطفى عبد الرحمن في مؤتمر صحفي موسع عقده اليوم، إنه تم استصدار 932 ترخيصاً في المعابر كافة ليتم إستيراد 107 آلاف، و159 سيارة إلى الإقليم.

ووفقا للإحصاءات، فإن تم منح 186 ترخيصا لاستيراد 20 الفا، و639 سيارة من معبر إبراهيم الخليل، و424 ترخيصاً لإستيراد 52 الفا و367 سيارة.

وفي الوقت نفسه، تم إصدار 209 تراخيص عند معبر باشماخ ليتم استيراد 22 الفا، و310 سيارات، وفي معبر برويزخان تم اصدار 102 ترخيصين لإستيراد 11 الفا، و842 سيارة.