إقليم كوردستان استورد سلعا وبضائع بقيمة 16 مليار دولار خلال 2022

شفق نيوز/ أعلن إتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن الإقليم استورد سلعا وبضائع بقيمة 16 مليار دولار أمريكي خلال العام 2022 الذي شارف على الانتهاء معظمها مواد غذائية ومعدات بناء، كاشفا عن ارتفاع معدل التصدير والاستيراد من وإلى الإقليم خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2021.

وقال رئيس الإتحاد مصطفى شيخ عبد الرحمن في مؤتمر صحفي عقده اليوم في السليمانية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن خلال هذا العام تم تصدير بضائع بقيمة 16 مليار دولار إلى الإقليم من خارج البلاد، مبينا أنه ومن بين السلع المستوردة، تأتي الأطعمة والأشربة في المقدمة، ، وفي المرتبة الثانية تأتي مواد البناء، التي يتم تصدير معظمها إلى إقليم كوردستان.

وتابع بالقول إن من بين الدول التي تم تصدير معظم السلع منها إلى الإقليم كانت تركيا في المرتبة الأولى، وإيران والصين في المرتبة الثانية والثالثة، مؤكدا أن تجار إقليم كوردستان يستوردون معظم السلع من تلك الدول.

وأوضح أن نسبه التصدير من تركيا بلغت (44)٪ تليها إيران بنسبة (10)٪ ، وأمريكا بنسبة (6)٪ و بريطانيا بنسبة (5)٪ ، والأردن بنسبة (4)٪ ودول اخرى من بينها الصين بنسبة (31)٪ .

وأردف بالقول، إنه يوجد (31027) شركة اجنبية ومحلية في كوردستان، موضحا أن (27713) شركة محلية و (3314) شركة اجنبية .

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن عمل الاتحاد يتضمن في ثلاثة محاور الأول هو الاستيراد حيث استطاع الاتحاد منذ تأسيسه إيصال المواد المستوردة إلى الأسواق المحلية أما المحور الثاني من العمل فهو "دعم المنتج المحلي وتأسيس الشركات المحلية " حيث أوضح شيخ عبد الرحمن انه تم تسجيل 4291 شركة من بينها (3805) شركات في اربيل، و (1070) شركة في السليمانية ، و(416) شركة في دهوك .

اما عن الاجازات الاولية للشركات فقد اكد رئيس الاتحاد انه تم منح (582) اجازة اولية (385) منها في اربيل، و (293) منها في السليمانية ، و(34) في دهوك .

اما المعامل التي في طور التأسيس فقد بين رئيس الاتحاد فيوجد (1305) شركات ، و(1080) في اربيل، و (264) في السليمانية ، و(62) في دهوك ، وحول المعامل التي تعمل بقوة انتاجية كاملة فكان عددها (2197) شركة (1346) منها في اربيل و (552) شركة في السليمانية ، و(298) في دهوك ، و(2094) شركة متوقفة عن العمل ، و(1459) شركة في اربيل ، و(572) شركة في السليمانية ، و(218) في دهوك .

وتابع انه يوجد (3282) معملا صغيرا، و(690) معملا متوسطا، و (260) معملا صغيرا واستطاعت ان توفر (3195) فرصة عمل منها (1588) فرصة عمل في أربيل، و(1286) فرصة عمل في السليمانية، و (721) في دهوك .

وعن التصدير أوضح رئيس الاتحاد ان (150) منتجا يتم تصديره من معامل الإقليم وهي توفر الإنتاج المحلي في اسواق الاقليم ،و(60 إلى 70) ٪ من انتاج تلك الشركات تصدر منتجاتها الى مناطق الوسط والجنوب .