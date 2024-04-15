إقليم كوردستان استقبل أكثر من 1.7 مليون سائح خلال أربعة أشهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، أن أكثر من مليوناً و700 ألف سائح زاروا مدن الإقليم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وقال مدير الإعلام والعلاقات في الهيئة إبراهيم عبد المجيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 1.7 مليون سائح زاروا كوردستان في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بينهم ما يزيد على 200 ألف سائح قصدوا الإقليم خلال عطلة عيد الفطر من 8 إلى 13 نيسان/ أبريل الجاري".

وأضاف أن "معظم السياح يأتون من وسط وجنوب العراق وإيران وتركيا ودول أخرى، في حين زار عدد كبير من السياح المحليين في إقليم كوردستان، الذي يبلغ عددهم 150 ألف نسمة، الشواطئ والمناطق السياحية".

وخلال العطلات، وخاصة عيديّ الفطر والأضحى، يقوم العديد من المواطنين من وسط وجنوب العراق بزيارة إقليم كوردستان والمناطق السياحية فيه.

وبحسب هيئة السياحة، يوجد 3100 مكان يقدم الخدمات السياحية، بما في ذلك المراكز السياحية والفنادق والمطاعم والموتيلات والكافيتريات وقاعات الاحتفال وغيرها من المعالم السياحية.

كما يوجد 1075 مكان إقامة سياحي، منها 625 فندقاً و370 موتيلاً و80 قرية سياحية، بالإضافة إلى نحو 800 مطعم وكافتيريا.