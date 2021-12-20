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إقليم كردستان يعيد جثامين 16 مهاجراً غرقوا في بحر المانش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-20T19:51:51+0000
إقليم كردستان يعيد جثامين 16 مهاجراً غرقوا في بحر المانش

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، الاثنين، أنها ستعيد جثامين ١٦ مهاجراً من الإقليم غرقوا في بحر المانش خلال محاولتهم الوصول إلى بريطانيا.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل، ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني تكفل باعادة جثامين المواطنين الستة عشر الذين لقوا مصرعهم في حادثة غرق الزورق بين فرنسا وبريطانيا، في يوم الجمعة المقبل 24 كانون الأول في الساعة 3:45 صباحا عن طريق مطار اربيل الدولي.

واضاف البيان ان اعادة هذه الجثامين تأخر لمدة شهر كامل بسبب عملية التعرف على هوياتهم وطبعات اصابعهم، وذلك بالتنسيق بين مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان ووزارة الداخلية ودائرة العلاقات الخارجية وممثلية حكومة الاقليم في فرنسا مع وزارتى العدل والداخلية والشرطة الفرنسية وفريق المحققين الفرنسيين.

وتابع البيان انه فضلا عن توجيه التعازي والمواساة لذوي هؤلاء الضحايا، فانه يطالب من مواطني الاقليم الا يقعوا فريسة المتاجرين بالبشر، مؤكدا على ان هؤلاء المهربين والاشخاص الذين يقومون بخداع المواطنين ليتركوا البلاد لن يفلتوا من المساءلة وسيقدمون امام المحاكم ليلاقوا جزاءهم.

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