إقليم كوردستان يطلق رواتب كانون الثاني عبر "حسابي"

شفق نيوز/ أعلنت منصة "حسابي" اليوم الخميس، عن بدء صرف رواتب شهر كانون الثاني/ يناير لموظفي إقليم كوردستان عبر النظام الرقمي.

وأكد الفريق المسؤول عن منصة "حسابي" في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن رواتب شهر يناير/ كانون الثاني سيتم توزيعها رقميًا اليوم، في جميع محافظات إقليم كوردستان، حيث سيتم تحويل الرواتب إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا.

وأوضح البيان أن عدد المستفيدين من عملية الصرف عبر "حسابي" بلغ 275 ألف موظف، بينهم 216,500 من الموظفين المدنيين و56,700 من قوات البيشمركة، وسيكون بإمكانهم سحب رواتبهم عبر أكثر من 550 جهاز صراف آلي موزعة في أكثر من 200 موقع مختلف في أنحاء الإقليم.

وأضافت المنصة أن عدد المسجلين في مشروع "حسابي" حتى الآن وصل إلى 720 ألف موظف من إجمالي نحو مليون موظف يتقاضون رواتبهم من حكومة إقليم كردستان، كما تم توزيع 370 ألف بطاقة مصرفية على المستفيدين من الخدمة.

في السياق، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، عن صرف رواتب شهر كانون الثاني حيث تم إيداعها في الحسابات المصرفية للمستفيدين من مشروع "حسابي".

وأضاف البيان أن الكوادر الفنية بانتظار الموظفين لمساعدتهم في سحب مبالغهم المالية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة حكومة إقليم كوردستان لتعزيز التحول الرقمي في عمليات صرف الرواتب، مما يسهم في تقليل الاعتماد على النقد، وزيادة الشفافية، وتسهيل عمليات السحب للمستفيدين، في ظل توجه أوسع نحو التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية.

وأطلقت حكومة إقليم كوردستان مشروع "حسابي" كجزء من خطتها لتطوير البنية التحتية المصرفية في الإقليم، بهدف تحسين إدارة الرواتب وتسهيل المعاملات المالية للموظفين، ويهدف المشروع إلى تقليل الزحام على مراكز توزيع الرواتب التقليدية وتعزيز استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، في إطار توجه أوسع نحو رقمنة العمليات الحكومية في الإقليم.