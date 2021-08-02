إقليم كردستان وأمريكا يبحثان معالجة الفراغات الأمنية

شفق نيوز/ ناقش نائب رئيس اقليم كوردستان جعفر الشيخ مصطفى ومسؤول عمليات القوات الامريكية في العراق الكولونيل مايكل كولينان، الاثنين، اخر نتائج الحوار الاستراتيجي بين العراق وامريكا والتعقيدات وتحركات داعش في المنطقة والعمليات العسكرية للجيش والبيشمركة ومعالجة الفراغات الأمنية.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان الشيخ مصطفى استقبل مسؤول عمليات القوات الامريكية في العراق الكولونيل مايكل كولينان ومستشاره بيتر بليدس.

واوضح البيان ان الجانبين ناقشا اخر نتائج الحوار الاستراتيجي بين العراق وامريكا، والتعقيدات وتحركات داعش في المنطقة والعمليات العسكرية للجيش والبيشمركة واستمرار المساعدات اللوجستية للبيشمركة والاصلاح وتوحيد البيشمركة ومعالجة اوضاع المناطق التي فيها فراغ امني.

واضاف البيان ان الشيخ مصطفى شكر القوات الامريكية والتحالف الدولي ضد داعش والتعاون والمساعدات اللوجستية العسكرية الامريكية للبيشمركة وثمنها عاليا، مؤكدا على استمرار العمليات المشتركة للبيشمركة والجيش العراقي بمساندة من التحالف للقضاء النهائي على الارهابيين في المنطقة.

وذكر البيان ان الكولونيل كولينان جدد التأكيد على ان بلاده ستستمر في التعاون وحماية المنطقة من اية مخاطر تحيق بها، متطرقا الى اهمية الحوار الاستراتيجي بين العراق وامريكا وبمشاركة اقليم كوردستان وعبر عن سروره لتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية والعسكرية.

واشار البيان الى ان الجانبين كانا متوافقين في الرأي على التنسيق وتمنية اكبر للعلاقات بين امريكا واقليم كوردستان، واكدا على اهمية توحيد واصلاح قوات البيشمركة وبناء قوة متحدة وطنية وكذلك ملء الفراغات الامنية في المناطق وعده امر مهما ومؤكدا على ان يأتي بالتنسيق والحوار بين الجيش العراقي والبيشمركة بشكل اكبر.