قلعة أربيل تعرّف بالهوية الكوردية عبر الرسم والموسيقى والأزياء (صور)

شفق نيوز- أربيل

قّدم فنانون شباب، مساء الخميس، أعمالاً منوّعة داخل أسوار قلعة أربيل، للتعريف بالهوية الكوردية من خلال الفن التشكيلي والتعبير البصري.

حيث جسّد الفنانون الشباب هويتهم الثقافة عبر لوحات فنية ومقطوعات موسيقية مع ارتداء أزياء تقليدية كوردية في المعرض الفني الذي أقامته مؤسسة كوردستان فاونديشن، ضمن مشروع فني أطلقته للتعريف بالهوية الكوردية من خلال الفن، في القلعة التاريخية وسط مدينة أربيل.

وافتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني المعرض، الذي شارك فيه 21 فناناً شاباً من مختلف مناطق الإقليم ومن الجنسين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المشاركين قدّموا خلال المعرض، أعمالاً تمثل رؤيتهم الفنية وهويتهم الثقافية بأساليب متنوعة تعكس غنى التراث الكوردي وتطوّره المعاصر".

وتضمن المعرض، وفقاً لمراسل الوكالة، برنامجاً تدريبياً فنياً بإشراف الفنان الكوردي المعروف "ژيلەمۆ"، ركّز على تطوير المهارات، وتعزيز التنسيق والإبداع الثقافي بين الفنانين الشباب المشاركين.