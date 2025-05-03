"قلة الأمطار وانخفاض منسوب المياه" يتسببان بإيقاف إنتاج الكهرباء في سد دوكان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية إعلام كهرباء السليمانية، يوم السبت، توقف إنتاج الطاقة الكهربائية في سد دوكان منذ أيام عدة، نتيجة انخفاض منسوب المياه وقلة الأمطار خلال الموسم الحالي.

وقال سيروان محمد، مدير إعلام كهرباء السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن "منسوب مياه سد دوكان انخفض بشكل كبير هذا العام بسبب قلة الأمطار، ما أدى إلى توقف كامل لإنتاج الطاقة من السد، حيث لم يتم توليد أي ميغاواط من الكهرباء خلال الأيام الماضية، وتعتمد حالياً محطات الإنتاج فقط على الغاز الطبيعي لتأمين الطاقة".

وأضاف أنه "في أفضل الأحوال وعندما يكون منسوب المياه في سد دوكان في أعلى مستوياته، فإن محطات التوليد الموجودة داخل السد يمكنها إنتاج ما يصل إلى 400 ميغاواط من الكهرباء، لكن حالياً هذا الرقم يساوي صفراً بسبب تعطل تلك المحطات نتيجة تدني المياه".

وأشار محمد، إلى أن "المياه المخزنة حالياً تُستخدم فقط للأغراض المعيشية ولا يمكن الاعتماد عليها في توليد الكهرباء"، مشيراً إلى أن "قرار وقف التوليد الكهربائي جاء بالتنسيق مع الإدارة العامة للسدود، التي تمتلك خطة خاصة تهدف إلى تأمين مياه الشرب كأولوية على جميع الاستخدامات الأخرى".

يُذكر أن إقليم كوردستان يعاني في السنوات الأخيرة من تقلبات مناخية حادة وشحّ في مصادر المياه، ما يؤثر بشكل مباشر على توليد الكهرباء من السدود ويزيد الضغط على مصادر الطاقة الأخرى، خاصة في ظل الطلب المتزايد خلال فصول الصيف.