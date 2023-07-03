قلب أربيل يحتضن السياح (صور)

شفق نيوز / تشهد مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في هذه الأيام زخماً كبيراً وغير مسبوق بأعداد السياح الوافدين إليها من مختلف المحافظات العراقية، إذ يغص قلبها النابض "قلعة أربيل الأثرية" بأعداد كبيرة من السياح خاصة في المساء.

عدسة وكالة شفق نيوز، وثقت مشاهد من تواجد السياح بالقرب من قلعة أربيل الأثرية وسط المدينة، واستطلعت آراء عدد منهم.

وقال ثامر حميد (سائح من بغداد) للوكالة إن "الفترة الماضية شهدت مدينة أربيل تحسناً ملحوظا في إجراءات دخول السياح خاصة في أيام المناسبات، وذلك من خلال تقديم العديد من التسهيلات إذ لم تعد هناك صعوبة تذكر في الدخول إليها، وهو ما جعل الإقبال عليها في تزايد مستمر".

أما ندى إسماعيل (سائحة من البصرة) تحدثت للوكالة عن الأجواء الجميلة التي شهدتها في أربيل، قائلة: "ما جاء بنا إلى هنا هو المنتجعات السياحية في هذه المدينة، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، لا سيما المناطق التي تحتوي على أنهار، إضافة إلى التجول داخل المدن حيث الأسواق الشعبية والأماكن العامة مثل بارك (شار) وسط أربيل".

وكانت محافظة أربيل (عاصمة إقليم كوردستان)، قد أعلنت في وقت سابق استقبال أكثر من 142 ألف سائح، خلال عطلة عيد الأضحى، إضافة إلى نجاح خطتها الأمنية الخاصة بالمناسبة، والتي شملت تقديم الخدمات والتسهيلات في السيطرات.