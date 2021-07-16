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قفزة في نسبة توافد السائحين على دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-16T10:12:35+0000
قفزة في نسبة توافد السائحين على دهوك

شفق نيوز/ اعلنت مديرية السياحة العامة في دهوك يوم الجمعة عن قفزة "كبيرة" في نسبة توافد السائحين الى محافظة دهوك خلال الشهر المنصرم.

وقال مسؤول إعلام سياحة دهوك ريوار محمد لشفق نيوز، إن أعداد السائحين الذين قصدوا المواقع السياحية في محافظة دهوك ارتفعت بنسبة 77% خلال شهر حزيران المنصرم قياسا بشهر آيار.

وأضاف أن عدد السائحين خلال حزيران وصل الى 85 ألف سائح فيما كان العدد في آيار الماضي 20 ألفا.

واوضح محمد ان مديرية سياحة دهوك وضعت خطة لاستقبال السائحين من وسط وجنوب العراق خلال أيام العيد، متوقعا زيادة أعداد السائحين خلال أيام العيد بنسب مضاعفة.

يُشار إلى دهوك التي تمتلك 250 موقعا سياحيا في عموم المحافظة و 900 موقع سياحي لإيواء السائحين بقدرة 15 ألف سائح يوميا.

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