قفزة في أسعار لحوم الدجاج الحي في الإقليم ومسؤول يحدد الأسباب

شفق نيوز/ كشفت دائرة الثروة الحيوانية في محافظة السليمانية، يوم الأحد، عن سبب ارتفاع أسعار الدجاج الحي في اقليم كوردستان.

وقال مدير الثروة الحيوانية في مديرية زراعة السليمانية، ناظم عبد الله، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع أسعار الدجاج الحي في أسواق السليمانية وبصورة سريعة سببه ارتفاع سعر الدولار الذي يعد العملة الرئيسية لشراء مستلزمات حقول الدواجن".

واضاف "كما ان اسعار العلف والفيتامينات واللقاحات هي الاخرى ارتفعت بسبب رفع سعر الدولار، فضلاً عن انتشار الأمراض إلى أدت إلى هلاك العديد من حقول الدواجن في السليمانية بنسبة ٧٠%".

وبين ان "سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي في الحقول بلغ ٣٧٠٠ دينار وهذا سعر مرتفع مقارنة بالأسعار في الفترة الماضية"، مشيرا الى أن "مديرية زراعة السليمانية وضعت خطة لمعالجة هذا الارتفاع خلال الايام المقبلة".

يشار الى ان أسعار الدجاج الحي في الأسواق المحلية في اقليم كوردستان شهدت ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد قرابة اربعة الاف دينار بعد ان كان لا يصل إلى ثلاثة الاف دينار.