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قفزة بإصابات كورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-12T14:35:09+0000
قفزة بإصابات كورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، قفزة في إصابات فيروس كورونا بتشخيص أكثر من 1300 حالة جديدة إلى جانب 4 وفيات.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 11194 فحصا في جميع مناطق الاقليم خلال 24 ساعة الماضية؛ اسفر عن الكشف عن اصابة 1368 شخصا وهو اعلى معدل يومي خلال العام الحالي 2021.

واشار بيان الوزارة الى شفاء 797 مصابا خلال الفترة ذاتها، فيما توفي 4 مصابين متأثرين بمضاعفات الاصابة بالفيروس.

وبحسب البيان الوزاري فان مجموع المصابين بالفيروس في جميع مناطق الاقليم منذ ظهور المرض بلغ 196073 مصابا بعد اجراء ما مجموعه 2224874 فحصا.

وبلغ مجموع الاشخاص الذين تم حجرهم منذ بداية الفيروس في الاقليم 21871 شخصا خرجوا جميعا، كما جاء في البيان نفسه.

واجمل البيان عدد المصابين الذين توفوا جراء الاصابة منذ ظهور المرض 4544 حالة وفاة، وما يزال 10057 مصابا تحت العناية الطبية.

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